Σάκης Ρουβάς: Άφησε το τραγούδι - Αυτό είναι το νέο του χόμπι!

Δείτε τον Σάκη Ρουβά να χορεύει με τις κόρες του στην κουζίνα του σπιτιού τους!

Τη μεγάλη του αγάπη, το τραγούδι, φαίνεται πως έχει βάλει για λίγο στην άκρη ο Σάκης Ρουβάς και έχει βρει νέα ασχολία για να περνά ευχάριστα την ώρα του εν μέσω καραντίνας.

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, πως η ζωγραφική είναι το νέο του χόμπι. Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, είναι απόλυτα αφοσιωμένος στα σκίτσα του και φαίνεται πως «πιάνει» το χέρι του!





«Find ways to challenge yourself every day! #newhobby #painting #canvas» σημείωσε ο τραγουδιστής στη λεζάντα των φωτογραφιών του.