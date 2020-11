Η μπαλαρίνα της φωτογραφίας σήμερα είναι μία κούκλα Ελληνίδα ηθοποιός!

Όταν νιώθεις κλεισούρα και εγκλωβισμό, Περπάτησε. Είναι περίεργο αλλά όλα αλλάζουν. Γίνεσαι καλύτερα! [για να βγει η φωτογραφία αφαίρεσα τη μάσκα μου και την έκρυψα μέσα στη ζακέτα μου 😜] #μετακίνηση6 #quarantineday2

