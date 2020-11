Πηνελόπη Πλάκα: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με… κορωνοϊό

• Τα πιο ιδιαίτερα,ξεχωριστά και συγκινητικά γενέθλια μέχρι τώρα. Σίγουρα θα μου μείνουν αξέχαστα...Για έναν λόγο 🤭😊! Και αφού με βρήκαν με πολύ ελεύθερο χρόνο ευκαιρία για αναθεώρηση. Και άντε πάλι απο την αρχή! Πιστεύω πως όλα για κάποιο λόγο έρχονται. Αυτή είναι η δικιά μου..θετική όψη του νομίσματος! Σας Ευχαριστώ για τις ευχές! Και σε εσάς τα καλύτερα! • ———————————————————————————ps1 Απόλυτο θέμα τούρτας ο Πλάτανος μου! ———————————————————————————ps2 φυσική μέσα στο σπίτι μόνο με την κρέμα μου 😂 και no make up 😂 ———————————————————————————#birthdaycake #birthday #birtdaygirl #quarantine #quarantinelife #instagramlife #χαιρεταμουτονπλατανο

