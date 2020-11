Μαραντίνης-Χρηστίδου: Οι ευχές για την ονομαστική γιορτή του γιου τους

Χρόνια πολλά μικρέ μου πρίγκιπα !!!! Κάθε χαρά , ευτυχία και ευλογία δικιά σου .. γιατί σου αξίζει ! Να χαμογελάς κ να ονειρεύεσαι!! Ο μπαμπας θα είναι πάντα εδώ...Και μη ξεχνάς .. είσαι πολύτιμος ! #michail #nameday #mylittleprince #truelove #xazompampas #belikemike

A post shared by Thodoris Marantinis (@thodorismarantinis_official) on Nov 8, 2020 at 2:28am PST