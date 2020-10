Στο χειρουργείο η κόρη του Βαλάντη

«Κάναμε μια μικροεπεμβασούλα και όλα πήγαν τέλεια...Ευχαριστώ το νοσοκομειακό προσωπικό, γιατρούς και νοσοκόμους για τη φροντίδα τους στη μικρή μου πριγκίπισσα αλλά και σε όλα τα παιδιά που νοσηλεύονται και ιδιαιτέρως τον διοικητή του νοσοκομείου Εμμανουήλ Παπασάββα για την άψογη λειτουργία του νοσοκομείου...» Καλημέρα σε όλους και όλες και εύχομαι υγεία και ένα καλύτερο μέλλον σε όλα τα παιδιά του κόσμου...Ο Θεός να μας έχει όλους καλά...🌺🌺🌺#staysafe #stayhealthy #staypositive

A post shared by Valadis official (@valadis_real_official_music) on Oct 30, 2020 at 6:37pm PDT