Αθηνά Οικονομάκου: Δείτε τι ντύθηκε ο γιος της για το Halloween!

Μπορεί εμείς να μη γιορτάζουμε φανατικά το Halloween, αλλά υπάρχουν κάποιοι celebrities που θέλουν να μεταμφιέζονται σε γνωστούς και αγαπημένους χαρακτήρες.

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν «τίμησε» αυτή την γιορτή, αλλά δε συνέβη και το ίδιο με τον γιο της, Μάξιμο.

Ο μικρούλης μεταμφιέστηκε σε Frankenstein και ετοιμάστηκε για το σχολείο του. Η υπερήφανη μαμά τον απαθανάτισε και στη συνέχεια πόσταρε την εν λόγω φωτογραφία στο Instagram σχολιάζοντας: «Happy Halloween 👻 My little Frankenstein going to school (Ευτυχισμένο Halloween. Ο μικρός μου Frankenstein πάει σχολείο)»!