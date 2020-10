Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του Άγγελου για τα γενέθλιά της «στάζουν» μέλι!

Εορταστικό είναι σήμερα το κλίμα στο σπίτι της Ελένης Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια έχει τα γενέθλιά της και οι ευχές έχουν ξεκινήσει από τα ξημερώματα.

Η «ωραία Ελένη» δέχεται ευχές από φίλους, συνεργάτες και συγγενείς, αλλά το πιο όμορφο μήνυμα, το δέχθηκε από τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο, ο οποίος δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν στο προφίλ του στο Instagram.

«Happy birthday to this star! 51 never looked prettier! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!! Σ’ αγαπάω πολύ και θα είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου για πάντα!», σχολίασε ο πρωτότοκος γιος της παρουσιάστριας.

Μαμά και γιος είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους και μάλιστα η Ελένη απάντησε στο σχόλιό του γράφοντας: «Παιδί μουυυυυυυυ.Μονάκριβο αγορι μου».