Βίκυ Βολιώτη: Από μικρή έλεγα ότι αν θελήσω να κάνω ένα παιδί, θα υιοθετήσω

Είναι μερικές, λιγοστές μέρες στη ζωή μας που είναι πραγματικά σημαδιακές. Μια από αυτές είναι η πρώτη μέρα που πηγαίνουμε σχολείο. Μια ζωή συναρπαστική ανοίγεται μπροστά μας εκείνη την ημέρα. Με χαρές, με λύπες, απογοητεύσεις, συνωμοσίες, μυστικά, παιχνίδια και φυσικά γνώση! Καλή αρχή , αγάπη μου! Ας είναι φανταστικά τα χρονια που έρχονται! Να κανεις κολλητούς φίλους, να αγαπήσεις τα βιβλία, να γευτείς κάθε στιγμή αυτής της περιπέτειας που λέγεται σχολείο και ζωή... #school #schoolgirl #beginning #firstdayofschool #mydaughter #myeverything

A post shared by Vicky Volioti (@vickyvolioti_official) on Sep 14, 2020 at 3:56am PDT