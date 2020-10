Πένθος για τη Χριστίνα Αλεξανιάν - «Έχασε» κοντινό της πρόσωπο

Έφυγε ο θείος Παντελης. Ο αδερφός του πατέρα μου. Ο μικρός του. Πήγε να τον συναντήσει εκεί που μόνο άγγελοι κατοικούν. Να μου τον φιλήσεις. Τελείωσαν οι αγκαλιές και η σκέψη πια μόνο θα τις κάνει. Θα ανταμώσεις τους γονείς και τα αδέρφια σου. Αυτή η τόσο αγαπημενη οικογένεια θα σμίξει ξανά. Καλό σου ταξίδι..

