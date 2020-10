Kαλογρίδη-Λυκουρέζος: Χώρισαν, αλλά ζουν ακόμη κάτω από την... ίδια στέγη

Η σχέση του Αλέξανδρου Λυκουρέζου με τη Νατάσα Καλογρίδη, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη, πριν από δύο χρόνια είχε συζητηθεί όσο τίποτα άλλο!

Ωστόσο ο έρωτάς τους δεν κράτησε πολύ… Η εκκεντρική ηθοποιός που συμμετέχει στο τηλεοπτικό σόου J2US, αποκάλυψε ότι διατηρεί επαφή με τον γνωστό ποινικολόγο.

Οι βόλτες του ζευγαριού στο Κολωνάκι είναι πλέον... παρελθόν! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είμαι ελεύθερη, όμως πολιορκημένη από το Just the 2 of us. Τόσες ώρες που κάνουμε πρόβα, δε γίνεται…» δήλωσε αρχικά.

Στην ερώτηση αν έχει επαφή με τον πρώην σύντροφό της, απάντησε: «Φυσικά και έχουμε επαφή με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, αφού ζούμε στην ίδια πολυκατοικία».