Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές στον αδερφό της Θ. Μισόκαλο για τα γενέθλιά του!

Όχι γιατί είναι ο αδελφός μου .. αλλά είναι το καλυτερο παιδί ! Χρόνια σου πολλά Θοδωρη μου !!! Σ αγαπάμε ❤️❤️❤️❤️#eleni @teomisokalos #happybirthday #love #brotherandsister

A post shared by @ elenimenegaki on Oct 24, 2020 at 11:32am PDT