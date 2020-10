Cardi B: Η κατακραυγή για την προώθηση εράνου για την Αρμενία

Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν: Σφοδρότατες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών

Μεγάλη κατακραυγή από πολίτες του Αζερμπαϊτζάν «έφαγε» η Cardi B, καθώς προώθησε έναν online έρανο για την Αρμενία, τη χώρα με την οποία βρίσκονται σε πόλεμο.

Η γνωσή ράπερ απολογήθηκε ευθύς αμέσως μόλις συνειδητοποίησε ότι οι δύο αυτές χώρες αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, για την κυριότητα του οποίου είχαν οδηγηθεί σε πολεμική σύρραξη και το 1994.

«Δημοσίευσα κάτι επειδή ένας σύμβουλος επιχειρήσεων μάς είπε να το δημοσιεύσουμε για να στηρίξουμε τη χώρα του και εγώ και ο πατέρας του παιδιού μου (Offset) είπαμε ‘’ΟΚ’’», είπε η Cardi B σε ένα βίντεο στο Twitter την Τετάρτη το πρωί.

«Όταν ξύπνησα, διάφοροι άνθρωποι μού επιτέθηκαν, λέγοντας ότι έχω λανθασμένες πληροφορίες. Άνθρωποι από τη μια χώρα μου λένε κάτι, και άλλοι από άλλη χώρα μου λένε κάτι άλλο», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ράπερ και παραδέχτηκε πως δε γνώριζε ότι υπάρχει πόλεμος ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ τόνισε ότι δεν είχε κάνει την κατάλληλη έρευνα πριν ποστάρει τη συγκεκριμένη ανάρτηση.

I’m so sorry .We did not do our research. pic.twitter.com/SB3qudonSk