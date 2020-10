Θρήνος στην παγκόσμια ροκ σκηνή - Πέθανε ο ιδρυτής των Van Halen

Πέθανε, σε ηλικία 65 ετών ο ιδρυτής του θρυλικού γκρουπ Van Halen, Eddie Van Halen, μετά από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο TMZ, ο σπουδαίος κιθαρίστας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο St. John's της Σάντα Μόνικα.

Το 2004 σε μια επανένωση του ροκ συγκροτήματος /Φωτογραφία AP Images

Η κατάσταση της υγείας του ήταν άσχημη τις τελευταίες 72 ώρες, αφού είχε καρκίνο στη στοματική κοιλότητα που είχε κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο και άλλα όργανα.

Ο γνωστός μουσικός έδινε μάχη με την ανίατη αρρώστια εδώ και χρόνια, αφού για πρώτη φορά διεγνώσθη με καρκίνο πριν από σχεδόν δύο δεκαετίας.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο Twitter, ο γιος του Wolf.

Ποιοι ήταν οι Van Halen

Ο Eddie Van Halen ήταν κιθαρίστας και συνιδρυτής του γκρουπ Van Halen. To hard rock συγκρότημα Van Halen δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια το 1972.

Γνώρισαν μεγάλη επιτυχία από τον πρώτο τους δίσκο, το 1978, και οι συνολικές πωλήσεις τους αγγίζουν τα εκατό εκατομμύρια παγκοσμίως.

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους είναι το τραγούδι «Jump», το «You really got me», το «Dance the night away» κ.ά.