Τζένη Μπαλατσινού: Η γεμάτη αισιοδοξία ανάρτηση της εγκυμονούσας

Θα είναι η Μαρία Κωνσταντάκη νονά του παιδιού που περιμένει η Τζένη Μπαλατσινού;

Τρισευτυχισμένη είναι η Τζένη Μπαλατσινού, καθώς σε δύο σχεδόν μήνες θα κρατά στην αγκαλιά της το τέταρτο παιδί της, ένα αγοράκι καρπό του έρωτά της με τον Βασίλη Κικίλια.

Η παρουσιάστρια ανυπομονεί πολύ να γίνει μανούλα για μία ακόμη φορά και δεν είναι λίγε οι φορές που δημοσιεύει αισιόδοξες και χαρούμενες φωτογραφίες στα social media.

Έτσι και το πρωί της Δευτέρας, η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με ένα quote που έγραφε:

“Breath. This is just a chapter, not your whole life” (Ανάπνευσε. Αυτό είναι απλώς ένα κεφάλαιο, όχι ολόκληρη η ζωή σου).