Δυσκολίες για την εγκυμονούσα Chrissy Teigen: Τι της συνέστησε ο γιατρός;

Πριν από έναν μήνα ο John Legend και η Chrissy Teigen ανακοίνωσαν πως σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς για τρίτη φορά.

Η όμορφη εγκυμονούσα είναι πολύ ενεργή στα social media και της αρέσει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για την πορεία της εγκυμοσύνης της.

Το λαμπερό ζευγάρι περπατάει συχνά σε... κόκκινα χαλιά με την Chrissy να τραβάει όλα τα βλέμματα! /Φωτογραφία AP Images

Φαίνεται λοιπόν πως η τρίτη εγκυμοσύνη δεν είναι τόσο εύκολη, αφού ο γιατρός της συνέστησε να παραμείνει στο κρεβάτι για λίγες ημέρες.

«Ήμουν στο κρεβάτι όλη μέρα εκτός από 5 λεπτά των τελευταίων 24 ωρών. Εδώ μέχρι την επόμενη Τρίτη. Θεέ μου είναι πιο άσχημα απ’ότι ακούγεται. Είναι η τιμωρία μου επειδή έλεγα ότι οι δυο πρώτες εγκυμοσύνες μου ήταν εύκολες», έγραψε η Chrissy Teigen.

Been in bed for all but 5 mins of the last 24 hours. Here til next Tuesday. Lord it’s kind of crappier than it sounds. On punishment for saying the first two pregnancies were easy peasy