Νικολέττα Ράλλη: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με την κόρη της!

Πιτσουνι μου❤️ Για τον μάρσιπο που με ρωτάτε συχνά, είναι της @cybex_global και το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το YEMA της @karolinakurkova Έχω επιλέξει αυτόν, που δένει με κορδέλες, για να μπορώ να τον φοράω μόνη μου χωρίς βοήθεια! Extra Tip: όταν θα δοκιμάσετε να βάλετε το μωράκι σας για πρώτη φορά στην μαρσιπο, είναι πολύ πιθανό να κλάψει. Εγώ επέλεξα μια στιγμή που χαιρόταν πολύ (μέσα στο σπίτι) και της άρεσε και έριξε και έναν φανταστικο υπνο! #CYBEX #CYBEXYema #CYBEXbyKK #modernparents #BeDifferent #BeCybex

A post shared by Nikoletta Ralli (@nikolettaralli) on Sep 16, 2020 at 6:00am PDT