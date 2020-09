Πέθανε γνωστή πρωταγωνίστρια της σειράς «Game of Thrones»

Θρήνος έχει ξεσπάσει στον καλλιτεχνικό χώρο με την είδηση ότι η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης ξένης σειράς «Game of Thrones», πέθανε στα 82 της χρόνια, σκορπώντας τη θλίψη στους χιλιάδες θαυμαστές της.

Η βετεράνος ηθοποιός Diana Rigg, η Λαίδη Olenna Tyrell της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones», πέθανε στα 82 της χρόνια μετά από μάχη λίγων μηνών με τον καρκίνο.

Τον θάνατό της έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος του BBC, Lizo Mzimba, στο Twitter.

Dame Diana Rigg has died at age of 82. From The Avengers to Bond film On Her Majesty’s Secret Service to Game of Thrones, she had an incredible career #RIPDianaRigg pic.twitter.com/yM5YfDzaiW