Τρυφερή μαμά η Αλεξάνδρα Ούστα: Ποζάρει στο πάτωμα μαζί με τον γιο της!

Σας ευχαριστώ όλους για τις όμορφες ευχές σας!! Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεια μας και ανθρώπους (+ζώα!!!) που μας αγαπούν και τους αγαπάμε!! Θα προσπαθήσω να απαντήσω προσωπικά στον καθένα σας αν "κάποιος" με αφήσει..!! #nameday #thankful #life #moments

A post shared by Alexandra Ousta (@alexandraousta) on Aug 30, 2020 at 9:41am PDT