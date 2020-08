Τομ Κρουζ: Πήγε στην πρεμιέρα της ταινίας «Tenet» με μάσκα!

𝑵𝒆𝒘!! 𝑶𝒎𝒈 𝒘𝒉𝒚 𝒅𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒔𝒐 𝒄𝒖𝒕𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒂 𝒎𝒂𝒔𝒌🥺💗 @tomcruise • • • • • • ...................................♡................................ #tomcruise #tomcruiseedit #tomcruiseedits #tomcruisefan #tomcruiseforever #tomcruiselover #missionimposible #tomcruisemissionimpossible #ethanhunt

A post shared by T o m C r u i s e (@t.cruisefan) on Aug 25, 2020 at 12:34pm PDT