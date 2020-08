Τόλης Βοσκόπουλος: Η κόρη του είναι ηθοποιός- Σε ποια σειρά θα τη δούμε;

«Καλλιτεχνική φλέβα» έχει η κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου.

Η 19χρονη ασχολείται με την υποκριτική και τη νέα σεζόν αναμένεται να κάνει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στη σειρά της ΕΡΤ «Τα καλύτερά μας χρόνια».

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα post που έκανε ο Νίκος Ορφανός στο Instagram σχολιάζοντας: «Η τηλεοπτική μου οικογένεια! Από Οκτώβρη στην ΕΡΤ, Τα καλύτερά μας χρόνια! My tv family, from October at ERT channel!».

Η Μαρία Βοσκοπούλου θα υποδυθεί την τηλεοπτική κόρη του Νίκου Ορφανού και της Γιάννας Παπαγεωργίου.