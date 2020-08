Πένθος για τον Τάσο Τεργιάκη: «Έφυγε» από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο

Δεν ήσουν απλά ο πεθερός μου, ήσουν κάτι παραπάνω.. πάντα λιγομιλητος άλλα δεν χρειάζονταν και πολλά λόγια για να καταλάβει κανείς ποιος ήταν ο ΣΠΥΡΟΣ... Σε έζησα για 20 και πλεον χρόνια και είδα απο την αρχή έναν πειραιωτη μάγκα, αυθεντικό, ντόμπρο, τίμιο, εργατικό, έναν αληθινό πατέρα που αγωνίστηκε μια ζωή για τα παιδιά του.. Να ξέρεις ότι δεν έφυγες, θα είσαι για πάντα στο μυαλό, στην καρδιά και στην σκέψη μας. ΚΑΛΟ ΤΑΞΊΔΙ...

