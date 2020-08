Ελεονώρα Μελέτη: Τα παιχνίδια στην πισίνα με την κόρη της!

Μακάρι να είχα την άδεια της Αλεξάνδρας να σας δείξω το προσωπάκι της! Τα τεράστια γκριζογαλαζοπρασινα ανάλογα με το φως μάτια της, τη κοντυλογραμμενη μυτούλα της, ( έχει πάρει του μπαμπά της ευτυχώς), τα ζουμερά χειλάκια της για φάγωμα... αλλά μέχρι να το αποφασίσει η ίδια θα μου αρκεί να καμαρώνω σαν άλλη κουκουβάγια, κάνοντας το Σωστό. εδώ απολαμβάνουμε το μπάνιο μας...δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανα μια πρώτη βουτιά παρέα με τους απανταχού συνταξιούχους φίλους μου, αλλά τώρα που το ζω κ είμαι στο νερό γύρω στις 9:30 με 10 ξυπνάνε οι μνήμες των παιδικών μου χρόνων τότε που τραβολογούσα κ γω μαμά, γιαγιά, παππού κ όταν μπορούσε κ τον μπαμπά, «από τα άγρια χαράματα» στη παραλία. Με τόνους παιχνίδια, αλλά κ τάπερ με φρούτα κ σνακ... κ σιγά σιγά, σκάνε δίπλα κ παραδίπλα κ άλλες μαμάδες, με τα δικά τους παιδιά, τους δικούς τους τόνους παιχνίδια κ τα δικά τους τάπερ με φρούτα κ σνακ, κ κάπου εκεί κάνω ενός λεπτού σιγή για εκείνη την Ελεονώρα που έσκαγε παραλία 3 το μεσημέρι με hangover, για να συνεχίσει τον ύπνο της στη ξαπλώστρα, με χάδι την αμμοβολη ενώ της τρέχει το σαλάκι από το μισάνοιχτο σαν αποχαυνωμένο στόμα. #summervibes #summer #motheranddaughter #mylove #swimwear @stefaniafrangista #babyswimwear @ocean__hero

A post shared by Εleonora Meleti (@nonoram) on Aug 14, 2020 at 5:13am PDT