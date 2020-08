Τσιμτσιλή: Οι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο και ο διαφορετικός εορτασμός!

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα είχαμε την ευλογία να ακολουθούμε την λιτανεία της Εικόνας της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά. Φέτος την προσκυνήσαμε λίγες ημέρες πριν ένα απόγευμα μετά την παράκληση κατανυκτικά και χωρίς συνωστισμό. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Να χαίρομαι κι εγώ τα κοριτσάκια μου, τη μανούλα μου, τη πεθερά μου και την αδελφή μου! Καλή Παναγιά σε όλους με υγεία. 🌞❤️

