Simon Cowell: Το μήνυμά του μετά από εξάωρο χειρουργείο!

Έξι ώρες πέρασε στο χειρουργείο ο γνωστός Βρετανός παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός, εμπνευστής και κριτής του «X-Factor», Simon Cowell, μετά την πτώση του από ηλεκτρικό ποδήλατο στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά το σοβαρό χειρουργείο, καθώς χρειάστηκε να του τοποθετηθεί μια μεταλλική ράβδος στη σπονδυλική στήλη, ο 60χρονος παρουσιαστής αναγνώρισε το λάθος του.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο twitter: «Αν αγοράσετε ηλεκτρικό ποδήλατο πρώτα διαβάστε τις οδηγίες χρήσης».

Αυτό που δε διάβασε o Cowell, ήταν ότι το ηλεκτρικό του ποδήλατο αξίας περίπου 9.500 ευρώ, είναι ένα από τα πιο ισχυρά της αγοράς. Αποτέλεσμα ήταν «να αιφνιδιαστεί από τη δύναμη του ποδηλάτου, την ώρα που επιχείρησε να κάνει μια σούζα.

Some good advice...

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages.