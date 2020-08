Γιώργος Καράβας: H τρυφερή φωτογραφία με την κούκλα σύζυγό του

Ο Γιώργος Καράβας, ο οποίος από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα τον απολαμβάνουε στον ρόλο του coach στο GNTM 3, μοιράζεται καθημερινά με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές από τη ζωή του, τόσο την επαγγελματική, όσο και την προσωπική.

Το βράδυ του Σαββάτου, το γνωστό μοντέλο έκανε μια βραδινή έξοδο με την σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού Μαυράκη, με την οποία έχει δημιουργήσει μια υπέροχη οικογένεια. Το ζευγάρι, μάλιστα, έχει αποκτήσει δυο παιδιά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι και ζει την απόλυτη ευτυχία.

Ο Γιώργος Καράβας, λοιπόν, μοιράστηκε με τους followers του μια τρυφερή φωτογραφία όπου φιλάει τη γυναίκα της ζωής του.

«Night out with my girl! #nightout #cocktails #dreams #inlove» , έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που την συνόδευε.