Γενέθλια για τον Φοίβο Βουτσά - Το πάρτι που διοργάνωσε η Αλίκη Κατσαβού

Ο Φοίβος έγινε 4 και έσβησε τα κεράκια της τούρτας του στην αγκαλιά της νονας Ντόρας, στην αγκαλιά της αγάπης. . . . #fivosvoutsas #godmother #mom #birthdaycake #youarehere

A post shared by Αλίκη Κατσαβού (@alikikatsavou) on Jul 22, 2020 at 10:57pm PDT