Γνωστός παρουσιαστής θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά!

Να εδώ με την @harasaranti κοιτάμε το 2018 που έρχεται σε λίγες ώρες 😊 Καλή χρονιά σε όλους! ⭐️

A post shared by Panagiotis Hatzidakis (@panagiotis_hatzidakis) on Dec 31, 2017 at 10:37am PST