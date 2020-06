Φλορίντα Πετρουτσέλι: Κάνει τις πρώτες της βουτιές με υπέροχο λευκό μαγιό!

Άργησα λίγο αλλά τα κατάφερα😊Επιτέλους κάναμε την πρώτη μας βουτιά.🍉🧿🌞 #summer2020 #greece🇬🇷

A post shared by Florinda Petruzzellis Goutou (@florindu) on Jun 29, 2020 at 12:24am PDT