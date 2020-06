Κατερίνα Ζαρίφη: Δείτε πώς ήταν σε ηλικία 17 ετών!

Κατερίνα ετών 17... Η αιώνια μάχη μιας κατσαρομάλλας να στρώσει το κοκόρι στα μαλλί... Και πίσω στο κασετόφωνο πίσω-μπρος Cure και Boys don’t cry... Και όνειρα πολλά και φαντασίες για ταξίδια και για συναυλίες και παθιασμένους έρωτες... Και ξέρεις κάτι... Το μαλλί έστρωσε Και η μούρη άλλαξε... Αλλά οι Cure τα ταξίδια και οι παθιασμένοι έρωτες είναι ακόμα εδώ... Γι αυτό λέω ακόμα 16 Κατινακι... Και προχωράμε.

