Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη φωτογραφία της κόρης της από το μαιευτήριο!

Καλωσόρισες κουτσούνι μας♥️ Σας ευχαριστούμε όλους παρά πολύ για τις πολύτιμες ευχές σας! Θα φροντίσω να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά🥰 #mybaby #babygirl #reamaternity #feminacare #love

A post shared by Nikoletta Ralli (@nikolettaralli) on Jun 24, 2020 at 3:36am PDT