Ημέρα του Πατέρα: Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Βαρδή για τον πατέρα του

Να εισαι καλα εκει που εισαι. Να ειναι ομορφα εκει. Γαληνια. Παντα αυτο σκεφτομαι. Και εσυ μεσα απο μενα αν με ακους και αν εισαι γυρω μας,οταν εγω λυγιζω οταν χανω τη τολμη μου να παιρνεις βημα και να μιλας μεσα απο μενα. Να με οδηγεις Στο σωστο και το δικαιο,με τα τραγουδια σου και οχι μονο.Με τη φωνη που κουβαλαμε μεσα μας. Αυτη τη δυνατη φωνη. Χρονια πολλα σε ολους τους μπαμπαδες του κοσμου.#fathersday #antonisvardis

