Πόπη Τσαπανίδου: Μείναμε άφωνοι με το πόσο γυμνασμένη είναι

Πριν πολλα χρόνια, τότε που έκανα σκι στα βουνά, κόλλησα σε λιωμένο χιόνι, σε στροφή για να πάρω την καρέκλα... καταλαβαίνεις. Χαλαρη όπως ήμουν, έπεσα και άκουσα το πιο φρικτό κρακ της ζωής μου. Ήταν ο χιαστός που απο τότε με αποχαιρέτησε, ο μηνίσκος να ζήσουμε να τον θυμόμαστε και ότι σε άλλο σύνδεσμο διαθέτει το γόνατο που όμως με έναν μαγικό τρόπο το σώμα τους ξαναφτιάχνει μόνο του αυτούς τους τελευταίους. Ο γιατρος του χιονοδρομικού διέγνωσε θλασούλα, εγω φοβιτσιάρα γνωστή γιατροφοβική βολεύτηκα στην διάγνωση και κύλησαν έτσι 40κάτι μέρες. Ναι πονουσα φρικτά. Ναι δεν μπορούσα να περπατήσω το πόδι. Ναι συνέχισα να δουλεύω και να ζω κανονικά. Ναι το έσερνα και ΝΑΙ είχε φτάσει να ατροφησει και να γίνει σαν καλαμάκι. Θεσσαλονίκης. Χωρίς τα κομματάκια κρέας επάνω. Αυτό το λέμε σουβλάκι. Απ τ αλλο που ρουφας καφε και πορτοκαλάδα. Τα λύσαμε αυτά τα θέματα και πάμε παρακάτω. Στις 40κατι μερες κι αφού τα είχα δει όλα έκανα την καρδιά μου πέτρα, άφησα τα παιδιά στους παππούδες και πήγα μόνη μου (δεν ήθελα να με βλέπουν να κλαίω από το φόβο μου χεχε) σε κλινική να κάνω εγχείρηση. Έκανα. Μετά επί 6 μήνες μου μάθαιναν κυριολεκτώ στο μάθαιναν, πως να περπατάω. Και αφού τέλειωσε οοοοολη αυτή η περιπέτεια, ο γιατρός μου είπε: και τώρα όλα καλά! Αλλά δεν θα μπορείς να κάνεις άλματα από ύψος και να παίζεις τένις" Watch me! Σιγά μην φύγω απ αυτή τη ζωή χωρίς να μάθω να παίζω τένις. Και σιγά μην αφήσω τον ρημαδοφόβο να με κουμαντάρει. Γυμναζω πόδι να κρατούν οι μυες και είσαι τυχερός Τσιτσιπά που δεν μου βγαινουν τα ηλικιακά νούμερα. Γιατί με λίιιιιγη προπονησούλα θα σε πετσόκοβα Οικονομιδικά 😂 Στη φωτο χοροπηδώ από τη χαρά μου αγνοώντας την μπάλα που έρχεται προς τη ρακέτα μου. Εσύ; Τι έκανες κόντρα στο φόβο σου; Πες ντε... Εδώ 👇 Άντε να σε χαρώ 🤗

