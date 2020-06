Κάτια Ζυγούλη: Ήταν πανέμορφο μωρό -Από μικρή φαινόταν ότι θα γίνει καλλονή

Εγώ πριν κλείσω τον πρώτο χρόνο ζωής , στην Θεσσαλονίκη. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, μου φοράνε μόνο κόκκινα, ένα χρώμα που δεν προτιμώ σήμερα . Αν έπρεπε να δώσω μια συμβουλή στον μικρότερο μου εαυτό, είναι αυτή που λέω και στα παιδιά μου: Η αυτοεκτίμηση μας να χτίζεται από αυτά που αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι και όχι από την κριτική των άλλων.

