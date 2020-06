Για πρώτη φορά μητέρα έγινε η Κίκα Γεωργίου την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Η ηθοποιός που στη σειρά υποδύονταν τη δασκάλα που με την έλευσή της προκάλεσε αναστάτωση, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι το οποίο και σύστησε στους followers της στο Instagram.

«In the silence of love you will find the spark of life.” Rumi .Welcome home ‘Anassa 05.06.2020 10:03am» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε.