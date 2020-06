Βανδή: «Εάν δεν ξέρεις να σέβεσαι τον διπλανό σου δεν είσαι τίποτα!»

Ο σεβασμός στο συνάνθρωπο είναι από τις μεγαλύτερες αξίες της ζωής. Οποιος κι αν είσαι,όσα κι αν έχεις πετύχει-κατακτήσει στη ζωή σου εάν δεν ξέρεις να σέβεσαι το διπλανό σου δεν είσαι ΤΙΠΟΤΑ! Αγάπη και σεβασμός στη ζωή του αλλου!Δυο αξίες που ούτε αγοράζονται ούτε πουλιούνται. Ζήσε με αυτές και θα γίνει και η δικη σου ζωή καλύτερη! #blackouttuesday

