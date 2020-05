Σάκης Τανιμανίδης: «Ας μάθουμε στα παιδιά μας ότι είμαστε όλοι ίδιοι»

Δεν το καταλαβαίνω. Προσπαθώ να το δώ από κάθε πλευρά, αλλά δεν καταλαβαίνω πως το 2020 υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θεωρούν κατώτερους (οπότε και άξιους κακομεταχείρησης) άλλους συνανθρώπους τους βάση του χρώματός τους, της θρησκείας τους, του φύλου τους η της σεξουαλικότητάς τους. Κι όσο δε το καταλαβαίνω, τόσο πιο πολύ θυμώνω! Το συμπέρασμα είναι πως η ρατσιστική συμπεριφορά δεν κληρονομείται, αλλά «μαθαίνεται» από μικρή ηλικία. Ας μάθουμε στα παιδιά μας, λοιπόν, ότι «Είμαστε όλοι Ίδιοι». #icantbreathe #georgefloyd #wearethesame #notoracism

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp) on May 29, 2020 at 5:48am PDT