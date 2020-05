Αndrea Bocelli: «Πέρασα τον κορωνοϊό και ήταν εφιαλτικά»

. Churches are antennas pointed at the sky, built over the centuries to give shape to mankind's efforts to reach the Father we all share. Like every year, the good news of the Easter message has visited us. It found us together, united in prayer beneath the naves of the Duomo. I like to think that this sharing of holy music has given wings to our pleas, that the grace of faith and the strength of hope have been ideally transmitted by these same marvelous flowered spires: our heavenly mother, the symbol of Milan, at the top, and surrounding her the many marble icons of the saints watching over our lives. . . Le chiese sono antenne puntate verso il cielo, create nei secoli per dare forma allo slancio dell’uomo in direzione del nostro Padre comune. Come ogni anno, la Santa Pasqua e il suo messaggio di resurrezione ci ha visitati. Ci ha trovati riuniti in preghiera, domenica scorsa, sotto le navate del Duomo. Mi piace pensare che la musica sacra condivisa abbia regalato ali più grandi al nostro pregare... E che la grazia (della fede e della speranza) sia passata idealmente proprio da queste guglie fiorite: la madre celeste in cima, simbolo di Milano, e intorno alla Madonnina le tante icone marmoree dei Santi, a vegliare sulle nostre vite. . - @veronicabertiofficial

