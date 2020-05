Κhloe Κardashian: Άλλος άνθρωπος στην κυριολεξία! Χαμός στο Instagram!

To περιεργο post της Khloe σχολίασαν στο ''Happy Day''

H Khloe Kardashian, μία από τις διάσημες κόρες της πασίγνωστης οικογένειας Kardashian, επισκέφτηκε το κομμωτήριο και γύρισε... άλλος άνθρωπος!

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 22, 2020 at 2:51pm PDT

Η 35χρονη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, που μετρά 112 εκατομμύρια followers, τρεις φωτογραφίες θέλοντας να δείξει το καινούργιο χρώμα στα μαλλιά της, όμως, κανείς δε στάθηκε στο hairlook της, αφού το πρόσωπό της είναι μίας… άλλης!

Πολλοί από τους φαν της σχολίασαν το πόσο διαφορετική δείχνει στις νέες της φωτογραφίες, αναφέροντας ότι δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν. Κι εμείς το ίδιο! Πραγματικά, δε μοιάζει με την Khloe!

Φυσικά, πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν λόγο για πιθανές αισθητικές επεμβάσεις, καθώς η οικογένεια Kardashian τις «αγαπά» ιδιαίτερα! Άλλοι αναφέραν ότι ίσως έκανε υπερβολικό photoshop στις φωτογραφίες της. Πάντως, όλοι συμφώνησαν πως δείχνει εντελώς διαφορετική.

A post shared by @ rubyann2020 on May 25, 2020 at 7:42am PDT

Μάλιστα, ένας χρήστης του Twitter ανήρτησε φωτογραφίες της Khloé Kardashian από διάφορες εμφανίσεις της κάθε χρόνο: «Η Khloe Kardashian μοιάζει διαφορετικός άνθρωπος κάθε χρόνο», έγραψε με χιούμορ.

Khloe Kardashian be looking like a different person every year 💀 pic.twitter.com/3UIvklDeQk