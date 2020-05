Δούκισσα Νομικού: Απίστευτο! Ποια ήταν η πρώτη λέξη που είπε η κόρη της;

Να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στα παιδιά σου αλλά η πρώτη τους λέξη να είναι «μπαμπά» 🤪 #MiliseKaiIAnastasia #babyA #PosoGrigoraMegalwnoun ❤️

A post shared by Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_) on May 23, 2020 at 8:13am PDT