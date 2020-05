Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Just the 2 of us οι τέσσερις κριτές στα διαλείμματα δεν χάνουν το κέφι τους παρά την κούραση!

Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε ένα βίντεο στο profile της στο instagram και δείχνει την ίδια να τραγουδάει μαζί με τον Σταμάτη Φασουλή! Παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει ήδη 4 ώρες γυρισμάτων η αγαπημένη τραγουδίστρια και ο ηθοποιός τραγουδούν με κέφι!