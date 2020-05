Ποια είναι η Doja Cat που «σαρώνει» το Billboard;

H Doja Cat συνεχίζει να «σαρώνει» με το smash hit single της “Say So”, που «χτύπησε» την κορυφή του Billboard Hot 100 με το καινούριο του remix, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή της Nicki Minaj.

To “Say So” που περιλαμβάνεται στο δίσκο της Doja Cat “Hot Pink”είναι πλέον και στο Νο1 του pop radio στην Αμερική αλλά και στο Νο1 του Official Airplay chart της Αυστραλίας. Επιπλέον βρίσκεται στο Top 40 του Καναδά, στο Νο2 του Official Airplay της Αγγλίας αλλά και στο Νο2 του singles chart. Η επιτυχία του τραγουδιού όμως είναι παγκόσμια καθώς έχει φτάσει στο Νο2 του Official Airplay Chart της Ιρλανδίας και στο Νο4 της Γαλλίας. Στην Ελλάδα το “Say So” βρίσκεται στο Top 10 του Shazam αλλά και στο Top 20 του Airplay Chart.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Doja Cat εκτός του ότι γιορτάζει το πρώτο της No1 στο Billboard με το “Say So” και άλλα τραγούδια της βρίσκονται στα charts παγκοσμίως όπως τα “Like That” (feat. Gucci Mane), “Boss Bitch” και “Candy”.

Ποια είναι η Doja Cat

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Los Angeles, η Doja Cat έκανε το πρώτο της upload στο Soundcloud το 2013, σε ηλικία μόλις 16 ετών. Σπούδασε πιάνο και χορό ως παιδί, ενώ τα στα αγαπημένα της ακούσματα ήταν καλλιτέχνες όπως οι Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake κ.α.

Υπέγραψε στην RCA το 2014, την χρονιά που κυκλοφόρησε και το πετυχημένο “Purrr!” EP της. Το lead single της κυκλοφορίας “So High” συγκέντρωσε πάνω από 30 εκατομμύρια streams και έλαβε κριτικές από media όπως το Fader, το Vine, το Pigeons & Planes και άλλα. Το EP συμπεριλάμβανε τραγούδια με τις υπογραφές των Chance The Rapper, Katy Perry, Chris Brown και J.Cole ανάμεσα σε άλλους.

Το 2019 ήταν μία εξίσου μεγάλη χρονιά για την Doja, αποδεικνύοντας ότι έχει έρθει για να μείνει με την κυκλοφορία του track “Tia Tamera” feat. Rico Nasty αλλά και το πρώτο της smash hot “Juicy” feat. Tyga που συμπεριλαμβάνεται και στο δεύτερο album της “Hot Pink”, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Ακόμη, πήρε τον τίτλο “OnThe Verge” από το iHeart Radio φτάνοντας με το “Juicy” στην κορυφή του Rhythm radio chart και στο Top 10 του Urban. To “Hot Pink” έχει αποσπάσει σημαντικές κριτικές από τον τύπο και συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως μία από τις δυνατότερες δουλειές της μέχρι και σήμερα, έχοντας ξεπεράσει τα 750 εκατομμύρια streams και video views.

H Doja Cat έχει εμφανιστεί σε αρκετά festivals και live shows όπωςτο Rap Caviar Live Miami, το Posty Fest, το Day n Vegas καιτο Rolling Loud LA.

Το 2020 ξεκίνησε δυναμικά για την καλλιτέχνιδα με την επιτυχία του single της “Say So” που συνεχίζει να «σκαρφαλώνει» στα charts. Έδωσε ένα μοναδικό performance του τραγουδιού στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon νωρίτερα φέτος.

Το track έχει γίνει ήδη πλατινένιο και αυτή την στιγμή βρίσκεται στην Νο1 θέση του Rthythm radio, στο Νο3 του Top 40 radio και στο Νο5 του Billboard Hot 100 με πάνω από 90 εκατομμύρια views και 20 εκατομμύρια Tik Tok videos. To “Say So” έχει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως.