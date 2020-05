Φαίη Σκορδά: Δημοσίευσε την πιο τρυφερή φωτογραφία με τη μητέρα της

Χρόνια πολλα μανουλες❤️❤️❤️ Χρόνια πολλα μαμα❤️ Σ αγαπώ πολυ ως τον ουρανό κ πίσω ❤️

A post shared by Fay Skorda (@fayskorda) on May 10, 2020 at 6:30am PDT