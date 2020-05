Χριστίνα Μπόμπα: Το μυστικό της για ένα άψογο κορμί!

Η γυμναστική είναι μια από τις βασικές συνήθειες που λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για να είναι όλη μας η μέρα πιο αποδοτική και εμείς πιο χαρούμενοι και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι αυτό που ονομάζουμε «μια μικρή νίκη» μέσα στην ημέρα, που μας γεμίζει ενέργεια να πετύχουμε και όλους τους επόμενους στόχους! Αν δεν την έχεις βάλει ήδη στη ζωή σου, πίεσε τον εαυτό σου να γυμναστεί για έναν μήνα συνεχόμενα (με μια - δυο μέρες διάλειμμα την εβδομάδα ίσως) και θα δεις πως τα οφέλη αυτής της συνήθειας επεκτείνονται σε όλους τους υπόλοιπους τομείς και σε αλλάζουν! Μετά βάζω στοίχημα θα το υιοθετήσεις ως μόνιμη συνήθεια στη ζωή σου! Αν πάλι είσαι από αυτούς που γυμνάζονται συστηματικά, ξέρεις ακριβώς σε τι αναφέρομαι! #stayhealthy #staystrong

