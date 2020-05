Είδε επιτέλους το ηλιοβασίλεμα μετά από δυο μήνες καραντίνα .... Σαρωνίδα ❤️ #love #friends #happiness #sunset

A post shared by Fotini Atheridou (@fotiniatheridou) on May 6, 2020 at 10:14am PDT