Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός του «Game Of Thrones»

Δείτε στο βίντεο στιγμιότυπα από τις δημόσιες εμφανίσεις της Emilia Clarke

Συμμετείχε στο άκρως επιτυχημένο σίριαλ «Game of Thrones», ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Ser Addam Marbrand, ιππότη του οίκου των Marbrand και ηγέτη των ιπποτών του Tywin Lannister.

Τη δυσάρεστη είδηση θανάτου του 65 χρονου Βρετανού ηθοποιού B.J. Hogg, γνωστοποίησαν οι συνάδελφοί του από τη θεατρική ομάδα «Give My Head Peace, the Hole in the Wall gang», με ανάρτησή στα social media.

«Ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, εξαιρετικός συνάδελφος και ένας πραγματικός φίλος. Οι σκέψεις μας είναι με την σύζυγό του, Elish, τον γιο του, Nathan και την κόρη του, Abigail», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του B.J. Hogg.