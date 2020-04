Φωτεινή Αθερίδου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της και η εξομολόγηση

Πριν 7 μήνες ήρθε κάτι , μέσα σε ένα γυάλινο πράγμα με ροδάκια «το παιδί σας μας είπαν» ... κ δε πολύ καταλάβαμε ... τι πάει να πει το παιδί μας; Το παιδί ποιανού; Εμείς δεν είμαστε μόνο παιδιά; Που κάποιος πρέπει να μας μαλώνει κ να μας λέει τι πρέπει κ τι δε πρέπει ; Πως θα του πούμε τι ; Και με ποιο δικαίωμα ; Πως θα αγαπήσω αυτό το ανθρωπάκι με τα πολλά μαλλια ( για κάποιο λόγο ) μέσα σε αυτό το γυάλινο πράγμα με ροδάκια αφού δε το ξέρω ! Τι πάει να πει το παιδί μας ; Όλα αυτά πριν 7 μήνες .... Τώρα κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και λέω «αχ το παιδί μας ...»!! ❤️ #myson #mychild #myboy #love #sevenmonthslater

