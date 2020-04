Ελένη Γκόφα: Τα καλύτερα tips διατροφής από τη σύζυγο του Στέλιου Ρόκκου!

Όπως καταλάβατε μπήκε πρόγραμμα πάλι αποτοξίνωσης Fruit salad ‼️‼️ Μήλο κόκκινο Μήλο πράσινο Κράνμπερι Καρύδια Dressing :βουτυρο Κάσιους @wildsoulsgr Χτυπημένο με ελαχιστο γάλα αμυγδάλου για να γίνει πιο ρευστό και κανέλα #lunchtime #fruitsalad #apple #detox #bodygoals #stayhome #staysafe #staystrong #

