Φαίη Σκορδά: Τι είδους γυμναστική επέλεξε να κάνει στην καραντίνα;

Ξεκινάμε μαζί; 40 λεπτά γρήγορο περπάτημα κάθε μέρα με τις οδηγίες της @elenipetroulaki και τον διάδρομο @kinissis.eu 👌

A post shared by Fay Skorda (@fayskorda) on Apr 25, 2020 at 3:46am PDT