Μακρυπούλια -Χατζηγιάννης: Θα πάθετε πλάκα με τη θέα από το μπαλκόνι τους

Είπα να βάλω ένα κόκκινο κραγιόν, να σας ευχαριστήσω για τις ευχές! Γιορτή στο μπαλκόνι με τις μαργαρίτες! 🌼 ———————————————————————— #nameday #quarantine #2020 #daisies

A post shared by @ zeta_makripoulia_official on Apr 24, 2020 at 10:33am PDT