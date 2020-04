Νίκος Οικονομόπουλος: Ήταν ζευγάρι με την Αναστασία Γιουσέφ;

Καλη Ανασταση σε όλους αστεράκια μου με υγεία χαμογελά πίστη και αγάπη όλα θα περάσουν ❤“Η ζωή συρρικνώνεται ή μεγεθύνεται ανάλογα με το θάρρος του καθενός.” άκουσα κάπου κ μου άρεσε 🤣 🤩Κ’ Χρονια μου πολλα που έχω την γιορτουλα μου απόψε..την Ανάσταση❣Ευχομαι αυτη η Ανάσταση να είναι η σωτηρία μας από αυτόν τον ιό και κάθε κακο❤Θα χαρώ πολυ να ακούσω τις ευχές σας εδω στα σχόλια μιας κ’ δεν θα μπορώ φέτος να σας δω από κοντά να μου τα πείτε κ να σας διασκεδασω.#much #love #to #my #stars💥Αληθώς Ο Κυριος💋

